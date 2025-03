Schlechte Ernte 2024: Weinproduktion stark geschrumpft

Der Klimawandel fordert Winzer und Winzerinnen heraus. Sie müssen umdenken. Welche Trauben landen künftig in den Weingläsern? ZDF-Gartenexpertin Sabine Platz will es herausfinden.

Ein feuchtes Frühjahr und Extremwetterereignisse haben die Menge des von deutschen Winzern erzeugten Weins deutlich gedrückt. Insgesamt kamen 2024 mit 7,75 Millionen Hektolitern Weinmost knapp zehn Prozent weniger zusammen als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

1,6 Mio. Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig. Verantwortungsvoller Genuss – ist der überhaupt möglich, wenn Alkohol wie Wein und Bier immer fast überall erhältlich ist?

Herbe Verluste in südlichen Weinregionen

Während in den beiden größten Anbaugebieten Rheinhessen (2,44 Millionen Hektoliter) und Pfalz (1,78 Millionen Hektoliter), aus denen zusammen mit 54,5 Prozent mehr als die Hälfte des Weins kommt, die erzeugte Menge nahezu auf dem Niveau des Vorjahres blieb, mussten andere Regionen herbe Verluste hinnehmen.

In Baden schrumpfte die Menge um ein Viertel auf 954.000 Hektoliter, in Württemberg um mehr als 18 Prozent auf 667.000 Hektoliter und in Franken um mehr als 26 Prozent auf 302.200 Hektoliter.