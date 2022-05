Der meiste Weizen wird gehortet. Laut Daten des US-Landwirtschaftsministeriums liegen die Hälfte der weltweiten Weizenvorräte in Silos in China - und werden nicht an andere Länder verkauft. Auch Indien, das so viel Weizen lagert wie Deutschland in einem Jahr erntet, hat vor dem Ausfuhrstopp nur einen Bruchteil davon exportiert.