Zum Weltfrauentag: Kaum Geld für Start-up-Frauen

Die Fakten bestätigen ihre Erfahrung. Aus einer aktuellen Studie der Prüfungsgesellschaft EY geht hervor, dass 2024 nur ein Prozent des Risikokapitals an Start-ups mit einem rein weiblichen Gründungsteam ging. Zwölf Prozent flossen an gemischte Teams und der überwältigende Teil, 87 Prozent, gingen an Gründerteams, die nur aus Männern bestehen.