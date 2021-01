Und dann ist da das sinkende Vertrauen in die Institutionen Ihre Glaubwürdigkeit aber ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Bewältigung der Pandemie. In den USA, so der amerikanische Virologe Anthony Fauci, wurde die Bekämpfung der Pandemie vor allem durch die politische Spaltung des Landes behindert. "Wenn das Tragen einer Maske zum politischen Statement wird", so Fauci, bedeute das die Zerstörung jedes einheitlichen gesundheitspolitischen Ansatzes. Globale Organisationen wie die WHO seien der Schlüssel für eine gemeinsame und wirkungsvolle Strategie.