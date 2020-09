Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Topmanager und Wirtschaftswissenschaftler. Neben live übertragenen Auftritten können die Teilnehmer in dem luxuriösen Schweizer Wintersportort zwanglos über globale Herausforderungen debattieren. Nicht selten werden in solchen vertraulichen Runden Auswege für komplizierte Probleme und Konflikte erörtert - von der Euro-Schuldenkrise über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bis zum Syrien-Krieg und der maßgeblich dadurch verursachten Flüchtlingskrise.



Erklärtes Ziel des 1971 gegründeten World Economic Forum ist es, "den Zustand der Welt zu verbessern". Dass dabei auch das Knüpfen geschäftlicher und politischer Kontakte bestens möglich ist, gilt als willkommener Nebeneffekt. Gegründet wurde das WEF von dem aus Ravensburg stammenden Ökonomie-Professor Klaus Schwab. Dem Forum gehören mehr als 1.000 Unternehmen an - darunter über 100 der weltgrößten Konzerne als sogenannte strategische Partner. Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich. Das diesjährige Weltwirtschaftsforum findet von kommendem Dienstag an bis Freitag statt.