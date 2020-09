Mehr als 400 Millionen Tonnen Müll produzieren die Deutschen insgesamt jährlich. Im Pro-Kopf-Vergleich sind sie europaweit damit auf einem der Spitzenplätze. Zwar ist das Müllaufkommen in den letzten Jahren nur wenig gestiegen. In Europa insgesamt ist es allerdings am Sinken. Ein Pluspunkt immerhin: Die Recycling-Quote ist in Deutschland vergleichsweise hoch (70 Prozent bei Verpackungen).



Und wie sieht es beim Verpackungsmüll aus? Die Rekordzahl von 18,2 Millionen Tonnen notiert das Umweltbundesamt für 2015, 1996 waren es noch 13,6 Millionen Tonnen gewesen. In dieser Sparte ist Deutschland unangefochten Europameister. "Hierzulande fallen 20 Prozent mehr Verpackungen an als im europäischen Durchschnitt", erklärt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe.