Wiederverwendung als große Chance

Gerade Produktionsabfälle eignen sich für eine Weiterverarbeitung. In der Regel verfügen sie über definierte, immer gleichbleibende Stoffeigenschaften und fallen in großen Mengen an. Anstatt viel Geld für die Deponie oder die Verbrennungsanlage aufzuwenden, könnten also ganz neue Geschäftsfelder entstehen, verbunden mit neuen Umsätzen. Das wäre nicht nur effizient, sondern auch ökologisch von Vorteil.