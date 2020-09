... ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Praxisgruppe IT, IP und Medienrecht der Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft in München tätig, zugleich unterstützt sie das dortige Team "Digitalisierung & Legal Tech" als Analyst Digital Business Development.



Schon während ihres Jurastudiums an der Universität Passau hat sie den Fokus auf das Informations- und Kommunikationsrecht gelegt und war mehrere Jahre an einem hierauf spezialisierten Lehrstuhl beschäftigt. Von einer größeren Wirtschaftskanzlei, einem Legal Tech-Unternehmen und einem themenspezifischen Blog wurde sie als "Woman of Legal Tech 2018" ausgezeichnet.



Ihre Dissertation mit dem Titel "Digitalisierung, Legal Technology und Innovation – Der maßgebliche Rechtsrahmen für und die Anforderungen an den Rechtsanwalt in der Informationstechnologiegesellschaft" ist im Herbst 2019 im Verlag Duncker & Humblot erschienen.

Bildquelle: Uni Passau