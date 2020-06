In der Finanzkrise traf die Kurzarbeit vor allem Beschäftigte der Industrie. 2020 zieht sich die Arbeitsreduktion durch fast alle Wirtschaftszweige. Besonders hoch ist der Anteil erneut in der Industrie, dort waren im Mai 31 Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit. Im Handel sind es fast 30 Prozent. Bei Dienstleistungen wie in der Gastronomie immerhin fast 25 Prozent.

Bildquelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa