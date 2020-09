Es geht um Optimierung, sogar mit wissenschaftlicher Präzision. Alle Essensreste werden in einem speziellen Mülleimer analysiert und nach Zutaten gewogen. Wandern einzelne Lebensmittel in besonders großen Mengen in die Tonne, werden Einkaufszettel und Speiseplan für die Zukunft geändert - manchmal sogar unverzüglich.



So werden nicht nur Kosten, sondern auch Verschwendung reduziert. "Wir wollen uns ständig weiter verbessern" so Michel Mischler, "deshalb sammeln wir so viele Daten wie möglich. Es ist eine Reise und wir lernen dabei, nur so können wir uns verbessern."