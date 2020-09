Die schwarz-rote Koalition arbeitet derzeit an einem Konzept, wie der Ausbau vor allem der Windkraft wieder beschleunigt werden kann. In den kommenden Jahren dürfte der Strombedarf steigen, zudem steigt Deutschland aus der Atomkraft und nach und nach auch aus der Kohle aus. Wie die Akzeptanz von Anwohnern erhöht werden soll, ist in der Koalition seit Monaten umstritten.



Es soll ein bundesweiter Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windrädern und Wohnhäusern eingeführt werden - die Details sind aber offen. Ein neuer Vorschlag dazu aus der Union wurde in der Branche als konstruktiver Schritt bewertet. Er sieht vor, dass dieser Abstand künftig zu Wohnhäusern eingehalten werden muss, die in einem Gebiet mit Bebauungsplänen gebaut wurden oder gebaut werden können.