Der kleine Mann und Autofahrer durfte sich freuen in dieser Woche: Auch den Großen geht es mal ans Portemonnaie, so lasen sich die Überschriften. Der ehemalige Volkswagen-Chef Martin Winterkorn hat sich mit seinem früheren Arbeitgeber in einem Haftungsvergleich auf die Zahlung von 11,2 Millionen Euro aus seinem Privatvermögen geeinigt.