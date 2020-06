Deswegen muss das Unternehmen aus Aschheim in der Nähe von München nun Bilanzen der vergangenen Jahre und die Geschäftsaussichten für die kommenden Jahre überprüfen. Die Aktien rauschten am Montag in Frankfurt weiter in den Keller. "Das Unternehmen ist schon lange in der Kritik hinsichtlich seiner Kommunikationspolitik. Jetzt rächt sich, dass der Kapitalmarkt schon früher angefangen hatte, am Unternehmen zu zweifeln", sagte der Vizepräsident der deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Klaus Nieding.