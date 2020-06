Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung ist ein eingetragener Verein und wurde 2005 als Reaktion auf diverse Finanzskandale gegründet. In Deutschland hatte damals vor allem die Posse um das Unternehmen Flowtex dafür gesorgt, dass man etwas verändern wollte. Niemand kam Flowtex damals auf die Schliche, obwohl dessen Geschäfte reine Luftnummern waren. So etwas sollte in Deutschland nie mehr passieren.