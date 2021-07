Bis Mai allein hatten, so der Wirecard-Insolvenzverwalter, schon rund 12.700 Gläubiger Ansprüche in Höhe von 14,3 Milliarden Euro gestellt – inklusive der Schadenersatzforderungen der Anteilseigner. Ob da aus der Insolvenzmasse am Ende noch viel zu verteilen ist, das ist fraglich.