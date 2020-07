Das dürfte auch der Politik bekannt gewesen sein. Doch gerade die "Big Four" sind auch im Beratungsgeschäft aktiv, die Politik kann nicht auf ihr Know How verzichten. Immerhin stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz inzwischen in Frage, ob die Prüfung und Beratung unter dem Dach einer Gesellschaft rechtens ist. Auch höhere Haftungen für Wirtschaftsprüfer sind in der Diskussion.