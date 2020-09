Doch wenn der Untersuchungsausschuss im Frühsommer seinen Endbericht vorlegt, ist die Zeit für gesetzliche Änderungen in dieser Legislatur abgelaufen. Klar würde man daher eine Verschärfung der Kontrolle schon jetzt begrüßen, waren sich die drei heute einig.



Die Frage ist nur, in welche Richtung. Ein Aktionsplan, den Olaf Scholz schon früh in dieser Krise vorgelegt hatte - wohl auch, um politisch von der Debatte um eigene Fehler abzulenken -, geht der Opposition nicht weit genug.