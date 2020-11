Wirecard-Affäre: Eine Mail wirft Fragen auf

Als das Treffen im Sommer erstmals zur Sprache kam, wurden viele in Berlin bereits hellhörig. Ein persönliches Gespräch von Finanzstaatssekretär Jörg Kukies (SPD) mit dem damaligen Chef der Wirecard AG, Markus Braun, an dessen 50. Geburtstag im November 2019. Wozu? Was besprachen die beiden?