Da ist zunächst die Prüfung selbst. Die Firmen suchen sich ihre Audit-Gesellschaft aus und bezahlen sie. Antoine Deltour startete seine Karriere bei PwC in Luxemburg. Als Junior-Prüfer wurde er zwei Jahre an die Front geschickt und beschreibt das Dilemma so: "Wenn der Prüfer etwas entdeckt, will er den Kunden nicht zu sehr belästigen."