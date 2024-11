Nur um 0,1 Prozent: Wirtschaft wächst weniger als erwartet

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal nicht so stark gewachsen wie zunächst angegeben.

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal nur minimal gewachsen. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt in einer zweiten Schätzung mitteilte. Ende Oktober hatte die Wiesbadener Behörde anhand vorläufiger Daten noch ein Wachstum von 0,2 Prozent für Europas größte Volkswirtschaft errechnet.

Die Wirtschaftsweisen erwarten auch 2025 kein spürbares Wachstum der deutschen Wirtschaft. Sie rechnen nur mit einem Plus von 0,4% beim BIP, senken damit ihre Prognose erheblich.

Wirtschaft am Rande der Rezession

Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt bereits um 0,3 Prozent zurückgegangen. Wäre das BIP im dritten Quartal erneut geschrumpft, wäre die deutsche Wirtschaft nach üblicher Definition in eine "technische Rezession" gerutscht. Volkswirte sprechen davon bei einem Rückgang in zwei Quartalen in Folge.