Wirtschaftslage in Deutschland: Was junge Menschen dazu sagen

Ich glaube, in Deutschland haben wir faire Chancen. In Europa generell. Aber die Ausbildungsgehälter könnten höher sein. Auch wegen der Inflation . Wenn man von zu Hause ausziehen will, dann ist das doch schon sehr knapp oder es geht gar nicht. Ich habe Leute in meiner Klasse, die verdienen nicht mal die Hälfte von dem, was ich in der Ausbildung bekomme. Da könnte man schon einiges mehr machen.