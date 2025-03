Stellenabbau in Deutschland: Krise erreicht den Arbeitsmarkt

Denn eine so ausgeprägte, langanhaltende Wirtschaftsschwäche hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben.

Prognose für 2025: Zahl der Erwerbslosen steigt, bleibt aber wohl unter 3 Millionen

Beschäftigungsbarometer weiter gesunken

Zu wenig Investitionen, zu wenig Neugründungen

Für Arbeitsmarktforscher Enzo Weber aber sind nicht die Stellenstreichungen das Problem. Die, so der Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB, sind in der Größenordnung gar nicht so ungewöhnlich.