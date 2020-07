Altmaier: Weitere Staatsbeteiligungen kommen

Der Staat wird sich laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in der Krise nach der Lufthansa an weiteren existenzgefährdeten Unternehmen beteiligen. "Wir reden wahrscheinlich über einige Dutzend Fälle", sagte er der FAZ.



"In dieser sehr begrenzten Zahl der Fälle werden wir die Möglichkeiten des Wirtschaftsstabilisierungsfonds nutzen und uns gegebenenfalls auch beteiligen." Altmaier betonte aber: