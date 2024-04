Wohnung kaufen: Lohnt sich das bei den Immobilienpreisen?

Deutschland in der Wohnkrise! Wohnungen sind verzweifelt gesucht, Kaufen können sich nur noch wenige leisten. Jana Pareigis trifft Menschen mit besonderen Wohngeschichten.

Krise in der Immobilienbranche: Preisrückgang 2023

Denn das vergangene Jahr war aufwühlend für die Immobilienbranche . Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für Häuser und Wohnungen 2023 so stark gefallen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Selbst in beliebten Metropolen wie Berlin und München sei ein Rückgang deutlich erkennbar gewesen.

Niedriges Preisniveau als Chance für private Käufer?

Fallende Preise beim Wohnungskauf: eigentlich doch eine gute Nachricht - zumindest für private Kaufinteressierte, die auf der Suche nach einem eigenen Zuhause sind? So einfach ist es leider nicht. Denn der Grund für die im letzten Jahr gesunkenen Immobilienpreise waren unter anderem die schlechten Finanzierungsbedingungen. Die Konditionen für Kredite zum Wohnungskauf verschlechterten sich merklich.

Damit rückte der Traum von den eigenen vier Wänden für viele in weite Ferne, potenzielle Käufer*innen stiegen aus dem Markt aus. Die Folge: Wohnungen und Häuser blieben länger auf dem Markt. So lange, bis dieser mit Angeboten "vollgelaufen" sei, so Ökonom Pekka Sagner vom Institut der deutschen Wirtschaft. Das führte schließlich vielerorts zur Abwertung der Immobilien - die Preise sanken.