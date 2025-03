Wohnungsnot: Deutschland braucht 320.000 Wohnungen pro Jahr

In Deutschland gibt es bis 2030 einen Bedarf von rund 320.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Das teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn mit. Die Unterschiede seien regional aber sehr deutlich. Besonders hoch ist der Bedarf in Großstädten und im Süden Deutschlands.

Vor allem in Berlin und München fehlen Wohnungen

In den sieben größten Städten - Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln und Düsseldorf - liegt der Bedarf zusammen bei jährlich 60.000 neuen Wohnungen, so das BBSR weiter. In Berlin gefolgt von München seien die Bedarfe in absoluten Zahlen am größten.