Dullien: Das muss nicht sein. Wien etwa zeigt, dass durch massiven öffentlichen Wohnungsbau Wohnraum auch für Normalbürger erschwinglich bleiben kann. Singapur ist ein ähnlicher Fall: Obwohl dort Grund und Boden wie in Hongkong sehr knapp sind, ist Wohnraum einigermaßen bezahlbar.



Im Schnitt hat in Singapur jeder Einwohner 27 Quadratmeter Wohnfläche - gar nicht so viel weniger als die 36 Quadratmeter, die es pro Kopf in Berlin-Mitte gibt. In Singapur hat wie in Wien der öffentlich organisierte Wohnungsbau ein großes Gewicht.