Für ihren "World Wealth Report" wertet die Unternehmensberatung Capgemini statistische Daten in verschiedenen Ländern rund um den Globus aus. Auch Daten von internationalen Organisationen wie der Weltbank fließen in die Studie ein. Hinzu kommen Befragungen von Vermögenden sowie von Vermögensverwaltern. Andere Studien nutzen andere Datengrundlagen und sind deswegen in ihren absoluten Zahlen kaum vergleichbar. In dieser Studie berücksichtigt sind Vermögensbestände in Aktien, Anleihen, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital und Bargeld. Immobilien fließen nur ein, wenn sie nicht selbst genutzt werden.