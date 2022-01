An eine Renaissance der Kernenergie glauben die WWF-Expertinnen und -Experten übrigens nicht. Denn die Kosten seien in den letzten Jahren deutlich gestiegen - durch neue Sicherheitssysteme, hohe Demontagekosten und nicht kalkulierbare Entsorgungsaufwendungen. Der Anteil von 17,5 Prozent an der globalen Stromerzeugung im Jahr 1996 sank bis 2020 auf 10,1 Prozent - auch trotz eines umfassenden Ausbauprogramms in China, so die Analyse.