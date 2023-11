Umfrage : Jeder Dritte will Profil bei X löschen

Immer mehr Nutzer in Deutschland überlegen einer Umfrage zufolge, ihr Profil beim Onlinedienst X, ehemals Twitter, zu löschen. Schon jetzt habe jeder fünfte Befragte das Posten eigener Beiträge eingestellt, ein weiteres Fünftel die Zahl der Postings deutlich verringert, teilte der Digitalverband Bitkom am Freitag in Berlin mit. Jeder Dritte beabsichtige, das Profil in Zukunft zu löschen. Weitere elf Prozent überlegten einen Ausstieg; fünf Prozent hätten es in den vergangenen Monaten bereits getan.