Erwartete Zinssenkung der EZB: "Effekte relativ überschaubar"

Der stellvertretende Leiter des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Professor Jens Boysen-Hogreve, erwartet keine größeren Effekte aus einer möglichen Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 0,25 Prozentpunkte. Die EZB reagiere mit einer solchen Maßnahme aber auf das aktuelle wirtschaftliche Gesamtbild und die Zollpolitik der USA , erläuterte er im ZDF. Sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Reaktion der EZB auf Zollpolitik

Die EZB folgt für Boysen-Hogreve mit der Entscheidung eher der allgemeinen wirtschaftlichen Lage: "Die EZB vollzieht da eher etwas nach, was schon in the making - was schon da war." Denn durch die Zollpolitik könnte es weiterhin Druck auf die Preise geben. "Zum Beispiel China wird günstiger und mehr nach Europa exportieren wollen," sagt Boysen-Hogreve.