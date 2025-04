Strafzölle: Wo Trump irrt und welche Folgen die Zölle haben

Ein umfassendes Zollpaket für "Länder in der ganzen Welt" - Donald Trump begründet seine Ankündigung mit angeblich unfairen Praktiken seiner Handelspartner, wörtlich sprach er von "Abzocke". Der US-Präsident will deshalb für die Länder die Zölle anheben, die derzeit höhere Zölle gegenüber den USA verlangen als umgekehrt. Für Waren aus der EU plant er einen Satz von 20 Prozent, für Autos sind es 25 Prozent.

Handel "kein Nullsummenspiel"

Tatsächlich existiert bezogen auf Waren ein Handelsdefizit der Deutschen gegenüber den USA, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. 2024 exportiere Deutschland Waren im Wert von 161 Milliarden Euro in die USA und importierte Waren im Wert von 91 Milliarden Euro.

Nicht berücksichtigt habe Trump in seiner Rechnung die Dienstleistungen - "und da exportieren die USA sehr viel mehr nach Deutschland und Europa als umgekehrt", betont der Wirtschaftsexperte. Für IT-Dienstleistungen von Amazon oder Facebook etwa bezahle Deutschland. "Wenn man das ausrechnet, kommt unter dem Strich eine viel ausgeglichenere Rechnung heraus als nur bei den Waren."

USA werden als Markt unattraktiver

Trumps Zollpolitik bezeichnete Neuhann als "Angriff auf die bisherige Wirtschaftsordnung". In den USA selbst würden viele Produkte teurer, was die Inflation ankurbelt.

Für Deutschland sind die USA seit vielen Jahren der wichtigste Absatzmarkt. Teure Exporte seien unattraktiv, "wahrscheinlich werden wir Marktanteile, also Einnahmen, verlieren", so Neuhann, damit sinke der Wohlstand.

Von der Leyen kündigte Reaktion an

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete die neuen US-Zölle als schweren Schlag für die Weltwirtschaft. "Wir sind bereits dabei, das erste Paket von Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die Stahlzölle fertigzustellen", sagte sie am Donnerstagmorgen. Wie genau diese aussehen werden, ist aktuell noch unklar.

Volkswirtschaftlich sei Trumps Politik "völliger Unsinn". Doch "ganz ohne Zugeständnisse" würde es "nicht gehen", so Laura von Daniels, Forschungsleiterin Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Diese Reaktion müsse ein "Balanceakt" werden, mahnt Florian Neuhann. "Einerseits muss man Stärke zeigen, mit starken Maßnahmen drohen, die auch wehtun." Denkbar wäre etwa eine Steuer, die auf Digitalkonzerne abzielt, die in Europa wenig Steuern zahlen.

Andererseits würde jede Eskalation am Ende auch die europäische und deutsche Wirtschaft treffen, so der Wirtschaftsexperte. "Da ist es wichtig, dass wir am Ende das Ziel haben, auf einen Deal zu setzen."