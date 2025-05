Zollstreit mit den USA: Warum sich ein Handelsdeal für alle lohnt

Tagelang machte der deutsche Leitindex Dax Verluste, am 7. April startete er mit einem Minus von zehn Prozent in den Handel. Er gilt als Barometer für die konjunkturelle Entwicklung und das Vertrauen in die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Wichtig also auch für Konsumenten und Arbeitnehmer.