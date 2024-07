Folgen der EZB-Zinspolitik: Immer mehr Zwangsversteigerungen

Klar ist aber auch, wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, wird in der Regel nicht ärmer. Die Immobilienpreise sind in der Vergangenheit stark gestiegen, insbesondere in den Metropolregionen. Nach einem kurzzeitigen Rückgang der Preise ziehen sie jetzt wieder an. Wer es sich leisten kann und darüber nachdenkt, sollte jetzt zugreifen, rät Michaela Prehn: