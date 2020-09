In sieben verschiedenfarbige Beutel muss jeder Privathaushalt Müll trennen: Plastik, Papier, Zeitungen, Metall, Biomüll, Textilien und Restmüll. Dazu gibt es Sammelstellen für Elektronik und Sperrmüll. All das landet in Lilla Nyby, früher die Mülldeponie, jetzt das Zentrum der Kreislaufwirtschaft. Eine optische Sortieranlage trennt dort die Beutel nach Farben. Nachkontrolliert wird immer noch per Hand: neun von zehn Stücken Müll sind richtig sortiert. Beim deutschen "Gelben Sack" landet ungefähr die Hälfte in der falschen Tonne. Jetzt beginnen viele verschiedene Kreisläufe. Das sortierte Papier, Plastik und Co. wird in Recyclinganlagen transportiert. Ziel ist es aber, direkt vor Ort die Kreisläufe zu schließen.