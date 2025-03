OP-Verbot: Karrierknick für Ärztinnen in der Chirurgie

Ein Grund dafür liegt in einer handfesten Benachteiligung während einer Schwangerschaft . Viele Kliniken verbieten in dieser Zeit das Operieren.

Verbannung aus OP-Saal aus Schutzgründen

Die schwangere Chirurgin Kristina Götzky arbeitet im OP-Saal. In vielen Kliniken ist das nicht erlaubt.

Oberärztin Kristina Götzky ist Bauchchirurgin am Henriettenstift in Hannover. Das vierte Kind ist unterwegs. Sie hat am eigenen Leib erfahren, wie sie bei ihren ersten Schwangerschaften ausgebremst wurde.