Jodeln: Affen können es besser als Menschen

Gegen diese Tiere kommt selbst der beste Jodler nicht an: Affen können das Ho-la-da-ro laut einer aktuellen Studie einfach besser als Menschen. Laut der am Donnerstag in der Zeitschrift "Philosophical Transactions of the Royal Society B" veröffentlichten Studie liegt der Vorteil an einem "Trick" im Kehlkopf der Tiere. Daher seien Affen den Menschen beim Jodeln von Natur aus immer überlegen.