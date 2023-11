Gletscherforscher zur Schmelze: "Wir verlieren das Eis"

In den Regionen rund um Gletscher wird außerdem Wasser fehlen - der Landwirtschaft, zur Stromerzeugung oder als Trinkwasser . "Wenn wir 30 Jahre in die Zukunft schauen und nochmals ein solches Extremjahr wie 2022 haben, dann haben wir viel weniger Wasser als damals. Und das verstärkt dann die Dürre im Flachland", sagt Huss. Schon jetzt seien kleine Flüsse schon ausgetrocknet. Er rechnet mit häufigeren und längeren Dürreperioden - auch in der Schweiz.