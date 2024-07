Klimawandel: Forscher entdecken den Ursprung der Antarktis

Doch warum ist das wichtig? Als sich das Eis der Antarktis bildet, vollzieht sich in der Erdgeschichte der bisher letzte große Klimawandel - von einem Treibhausklima in ein Eishausklima. Heute, so glauben viele Wissenschaftler, wandelt sich das Klima wieder in die andere Richtung. Der Blick in die Vergangenheit könnte also Schlüsse für die Zukunft zulassen, erklärt der Erstautor der Studie, Dr. Johann Klages, gegenüber dem ZDF.