Antarktis: Forscher erstellen genaueste Karte des Kontints

Die vielen Messdaten zeigen, wie die Antarktis unter dem Eis aussieht, und können vorhersagen, wie sie sich in den nächsten Jahren verändern wird.

Das dickste Eis der Antarktis misst mehr als 4,7 Kilometer und ist damit fast so hoch wie der Mont Blanc. Ein Team internationaler Wissenschaftler unter Leitung des British Antarctic Survey (BAS) und mit Beteiligung des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven hat nun eine Datenflut ausgewertet und in der Zeitschrift Scientific Data veröffentlicht.