Apples Kinderschutz hat immer noch Lücken

Johanna Peinze ist Medienscout an ihrer Schule in Hamburg. Sie und 15 andere Acht- bis Zehntklässler sprechen mit Fünft- und Sechstklässlern über die negativen Seiten von Social-Media und Gaming Cybermobbing ist ein großes Thema - genauso wie die Gefahren von zu viel Zeit am Bildschirm.