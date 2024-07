Ariane 6 startklar: Europas Zugang zum All

Mit vier Jahren Verspätung soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 an diesem Dienstag endlich in den Weltraum fliegen. Sie startet am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana. Wenn alles nach Plan läuft, sollen um 15 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) am neu gebauten Startplatz die Leitungen unter Druck gesetzt und flüssiger Sauerstoff zugeführt werden.