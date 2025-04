Klimawandel und die Arktis: So wenig Winter-Eis wie nie

Das Eis in der Arktis geht immer weiter zurück. Diesen Winter gab es so wenig Meereis wie nie, sagen Forscher. (Symbolbild)

In diesem Winter jedoch gibt es so wenig arktisches Meereis wie nie. "Das zwingt uns dazu, einen tieferen Blick in die Daten und die Prozesse zu werfen, die dahinter stehen", so Krumpen.