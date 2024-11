Biodiversität: Der Natur Kredit geben - und so Arten retten

Lea Henzgen hat eine Vision: "In den nächsten zehn Jahren wollen wir eine Million Hektar Lebensraum für wilde Tiere schaffen." Das Ziel klingt gewaltig. Denn zurzeit ist das Wildtierreservat Dabchick in Südafrika , auf dem unter anderem Giraffen, Antilopen, Nashörner und Leoparden leben, gerade einmal 2.000 Hektar groß. Lea und ihre Organisation AMES wollen also 500-mal so viel Platz für bedrohte Tierarten schaffen.