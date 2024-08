Bei "Schwarzwaldklinik": Mittelalter-Münzschatz gehoben

Wenn das Dr. Brinkmann gewusst hätte - in der Nähe der TV-Klinik wurde ein mittelalterlicher Münzschatz gehoben

Die Münzen wurden um das Jahr 1320 in der Erde versteckt, dann aber nicht mehr ausgegraben. In einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums erklärt der Archäologe am Landesamt für Denkmalpflege, Andreas Haasis-Berner, woher die Münzen stammen.