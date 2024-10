Die entscheidende Krise | Terra-X-Kolumne

Ein Boden, auf dem eine pestizidbelastete Monokultur wächst, übersteht eine Dürre schwerer als ein Permakultur-Garten. Ein begradigter Fluss überschwemmt beim Hochwasser die anliegenden Städte und ihre versiegelten Böden, eine renaturierte Flussaue speichert das Hochwasser im Boden. Aktuell sind in Deutschland laut dem kürzlich erschienenen Faktencheck Artenvielfalt nur zehn Prozent der Flüsse, Seen und Küstengewässer in einem guten ökologischen Zustand.