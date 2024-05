Blutkrebs: Wie Stammzellenspenden Leben retten können

"Denn sie stehen über einen langen Zeitraum als potenzielle Spender zur Verfügung, bringen aufgrund ihres Alters in der Regel gute körperliche Voraussetzungen für eine Stammzellspende mit und können sogar das Ergebnis von Stammzelltransplantationen verbessern", sagt Stephan Schumacher, Geschäftsführer der DKMS in Deutschland. Das sollten Sie über die Stammzellenspende wissen:

Was ist eine Stammzellenspende?

Vor allem im sogenannten Beckenkamm sind die Stammzellen in hoher Konzentration vorhanden. Doch auch im peripheren Blut, also dem sich nicht in blutbildenden Organen befindlichen Blut, kommen die Mutterzellen in geringerer Menge vor. Die Blutstammzellspende hilft Patienten dabei, wieder ein gesundes Immunsystem zu bilden.