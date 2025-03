Studie: Buckelwal-Gesänge ähneln menschlicher Sprache

Wale geben ihre besonderen Gesänge an die nächste Generation weiter. Quelle: action press

Die Gesänge der Buckelwale dauern im Schnitt 20 Minuten. Einzelne Töne werden in bestimmten Abfolgen wiederholt, die dann in der Summe ein Lied bilden. Das zeigen zwei Forschungsstudien, die jetzt in den Fachzeitschriften Science sowie Science Advances veröffentlichen wurden.

Besonders spannend: Die Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass es Parallelen gibt zwischen Walgesängen und der menschlichen Sprache.

Nan Hauser lebt auf der Cookinsel Rarotonga. Die "Wal-Lady" kümmert sich seit Jahrzehnten um die Sicherheit und den Schutz der Buckelwale. 18.12.2024 | 6:17 min

Walgesänge haben Rhythmus und Strukturen

Diese Annahme bestätigt auch Dr. Elena Schall, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven, die ebenfalls zu Buckelwalen forscht und Gesangsaktivitäten von Walen wissenschaftlich ausgewertet hat:

Buckelwale singen hochkomplex, noch anspruchsvoller als etwa Singvögel. In dieser Form, wie dabei die Töne angeordnet sind, ähnelt es einem Modell bei der menschlichen Sprache. „ Elena Schall, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

In ihren Studien achteten die Wissenschaftler vor allem auf Pausen oder auch auf die Veränderung von Tonhöhen. Walgesänge folgen, laut der Studie des Amerikaners Mason Youngblood von der Stony Brook University, Gesetzmäßigkeiten, ebenso wie die menschliche Sprache.

Vor 30 Jahren standen Buckelwale kurz vor dem Aussterben. Heute gibt es dank Schutzmaßnahmen wieder rund 30.000 Tiere. 22.10.2024 | 4:36 min

Wale geben Gesänge an nächste Generation weiter

Diese Gesetzmäßigkeiten machen das Kommunizieren effizient: kürzere Wörter hier, kürzere Tonfolgen dort. "Es gibt einen kleinen Prozentsatz an Tönen, die oft benutzt werden und einen größeren Prozentsatz, der nicht so oft benutzt wird", erklärt Schall. Das sei auch in der menschlichen Sprache so, wo es universell kurze Wörter gibt, die oft benutzt werden. "Das Wort 'und' ist zum Beispiel so ein mit am häufigsten benutztes Wort", nennt AWI-Wissenschaftlerin Schall ein Beispiel.

Laut der Studie von Inbal Arnon von der israelischen Hebrew University, die einen gewaltigen Datensatz von Aufnahmen aus acht Jahren auswertete, geben Wale ihre Lieder dabei von einer Generation an die nächste weiter. Und auch gleichaltrige Wale übernehmen die Lieder anderer Tiere und verändern diese von Jahr zu Jahr.

Vor der Küste Chiles wird ein junger Mann von einem Wal geschnappt und kurz darauf wieder ausgespuckt. Ein Schockmoment mit gutem Ausgang. 14.02.2025 | 1:20 min

Wale lernen voneinander wie Kinder auch

Nach Ansicht vieler Forscher sind die Gesänge von Buckelwalen eine der komplexesten Formen von Kommunikation in der Tierwelt. Und wie der Mensch beim kindlichen Spracherwerb lernen Buckelwale ihre Gesänge voneinander.

"Es gibt die Theorie, dass die Häufigkeit von diesen Tönen und die Kürze der bestimmten Töne auch die Art ist, wie Kinder sprechen lernen", so AWI-Wissenschaftlerin Elena Schall. "Allerdings beginnen Wale erst im ausgewachsenen Alter zu singen und lernen dabei in jedem Jahr einen neuen Gesang."

Ein Buckelwal springt in New Hampshire auf ein Fischerboot und reißt dabei zwei Menschen von Bord. 24.07.2024 | 1:32 min

Walgesänge als komplexes Beispiel tierischer Kultur

"Sprache ist ein Teil unsere Kultur", sagt Walforscherin Elena Schall, "das ist auch bei Tieren so, die Art der Kommunikation ist ein Teil ihrer Kultur. Je komplexer das Tier ist, desto komplexer ist auch die tierische Kultur". Dabei zieht die Wissenschaftlerin den Vergleich mit Singvögeln: "Kulturen, die nie miteinander in Kontakt waren, unterscheiden sich. Wenn Singvögel der gleichen Art etwa in Kanada oder in Europa vorkommen, entwickeln sich die Gesänge unterschiedlich voneinander."

Bei Walen ist das eben auch so, es gibt im Pazifik Wale und im Atlantik. Die entwickeln ihre Gesänge unabhängig voneinander. „ Elena Schall, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

Das sei der kulturelle Aspekt, erläutert Schall, "so wie wir auch eine andere Sprache haben als anderswo".

Wovon die Wale singen oder worüber sie sich unterhalten, das bleibt der Forschung verborgen. Aber: Komplexe Kommunikation, da sind sich die Forscher einig, ist nicht nur dem Mensch vorbehalten.

Katharina Weisgerber ist Redakteurin im ZDF-Landesstudio Bremen

Walfang ist weltweit verboten. Doch auch in Europa werden noch immer Wale getötet. Warum ist das so? Die "planet e"-Dokumentation begleitet norwegische Walfänger auf ihrer Jagd. 13.10.2024 | 28:40 min