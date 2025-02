Wir wissen, dass die Folgen der Klimakrise ein Menschheitsproblem sind. Schon jetzt haben Naturkatastrophen weltweit im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar verursacht. Am teuersten waren die Hurrikane " Helene " und " Milton " in den USA. Im US-Wahlkampf hat Klima trotzdem keine Rolle gespielt. So wie bei uns.