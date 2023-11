Neue Lungenkrankheit breitet sich in China aus

Ambulanz eines Kinderkrankenhauses in Peking.

In China grassiert eine neue, unbekannte Lungenkrankheit, die vor allem Kinder befällt und eine Lungenentzündung auslöst. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist alarmiert, Epidemiologen stehen vor einem Rätsel. Wie schwer sind die Erkrankungen? Wie schätzen Experten die Situation ein? Entwickelt sich in China eine neue Pandemie? ZDFheute beantwortet die wichtigsten Fragen.