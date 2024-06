Chip im Gehirn: Wie Alltag mit der Technologie aussehen kann

Eine solche Technologie könnte viele Vorteile bringen. "Ich könnte mir gut vorstellen, in rund 20 Jahren in einer Welt zu leben, in der ich am Morgen topfit aufwache, weil mein Gehirnchip meinen Schlaf optimiert hat", sagt Marcello Ilenca, Neuroethiker an der TU München und EPFL Lausanne. "Auf dem Weg zur Arbeit verbinde ich mich dann durch den Chip mit meinem Smartphone und beantworte Emails. Das wäre viel schneller und effizienter."